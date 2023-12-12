В ряде районов Украины отключились системы оповещения воздушной тревоги

В результате «мощной кибератаки» на оператора мобильной связи «Киевстар» на Украине продолжает отключаться система оповещения о воздушных тревогах, – передают украинские СМИ.

Согласно сообщению издания Страна.ua «оповещения о воздушной тревоге перестали работать в Умани Черкасской области, Днепре и в 76 населенных пунктах Киевской области, в том числе в Буче, Ирпене и Вишневом. Частично система перестала работать также в Черкассах».

В свою очередь, губернатор Черкасской области Игорь Табурец в своем Telegram-канале написал: « В Уманской громаде (районе,– прим.ред.) о тревоге будут сообщать полицейские и спасатели через громкоговорители. …Также мы решили по Черкасской области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на свои телефоны с громким звуковым сопровождением, если находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи, независимо от оператора».

Ранее сегодня украинские СМИ сообщали, что система оповещения о воздушной тревоге перестала работать в Днепре Сумах.

Со своей стороны в украинской компании связи «Киевстар» сообщили, что «работают над устранением последствий мощной кибератаки, в результате которой абоненты компании не имеют доступа в Интернет и не могут воспользоваться услугами связи».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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