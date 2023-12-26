Робот атаковал инженера на заводе Tesla

Робот на заводе Tesla в Техасе вышел из строя и напал инженера, ухватив его своими металлическими «когтями» за спину и руку, оставив открытые раны, – сообщает во вторник, 26 декабря, Daily Mail.

В заметке издания говорится, что «два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, ухватив «когтями», предназначенными для перемещения отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Робот придавил инженера, когда тот перепрограммировал двух отключенных роботов Tesla поблизости».

«Инцидент, в результате которого у жертвы осталась открытая рана на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Трэвис и федеральным регулирующим органам. Данные также показывают, что в 2022 году каждый 21-й работник Giga Texas получил на работе травму», – пишет Daily Mail.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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