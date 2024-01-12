Япония запустила ракету с оптическим спутником-шпионом

Япония запустила на орбиту ракету со спутником-шпионом, который будет отслеживать пуски со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Ракета Н2А стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. На ее борту находится разведывательный спутник Optical 8, который должен заменить устаревший аппарат Optical 6, запущенный в космос в 2018 году.

Как говорится в сообщении компании, главная цель спутника – отслеживание ракетных пусков со стороны КНДР, а также оценка ущерба от стихийных бедствий.

Изначально запуск ракеты Н2А был запланирован на 11 января, но затем старт перенесли из-за неподходящих погодных условий.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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