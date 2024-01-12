В Китае создали первую в мире мини-батарейку, способную работать десятилетиями

Китайский стартап Betavolt заявил, что создали первую в мире безопасную батарею размером с монету, способную десятилетиями генерировать электричество, – сообщает в пятницу, 12 января, британское издание Independent.

В публикации издания говорится: «Китайский стартап Betavolt создал батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без зарядки или обслуживания. Китайские изобретатели заявили, что смогли поместить 63 ядерных изотопа в модуль размером меньше монеты. В компании отметили, что изобретение способно питать мобильные телефоны, которые вообще не придется заряжать, дроны, которые могут летать вечно, медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, искусственные сердца и слуховые аппараты, и многое другое».

«Эта новая энергетическая инновация поможет Китаю получить преимущество в новом раунде технологической революции искусственного интеллекта. Атомные аккумуляторы экологически безопасны. После периода распада 63 изотопа превращаются в стабильный изотоп меди, который нерадиоактивен и не представляет никакой угрозы и не загрязняет окружающую среду», – заявили в Betavolt.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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