В России будет создана база данных геолокации IP-адресов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) разработал проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов в России, которая должна повысить защищенность отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак.

В проекте документа РКН, размещенном на портале проектов нормативных актов и вносящем изменения в действующий приказ ведомства от 31 июля 2019 года № 221 о сроках, порядке, составе и формате представления сведений, говорится: «Целью приказа является сбор информации о страновой (географической) принадлежности IP-сетей. … На основе предоставляемых данных будет сформирована доверенная база данных геолокации IP-адресов в России. База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами РФ. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны».

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года и действовать до 1 сентября 2028 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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