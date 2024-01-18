Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров

Президент России Владимир Путин по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в четверг, 18 января, дал ряд поручений правительству, в том числе, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, – сообщает Кремль.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей. Срок – 1 марта 2024 года. …Правительству РФ – обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Доклад по этому вопросу поручено представить до 1 июля 2024 года».

Кроме того, правительству РФ поручено: Представить предложения о дополнительном финансировании за счет средств федерального бюджета исследований и разработок в области генеративного искусственного интеллекта; представить предложения о взаимодействии российских разработчиков программного обеспечения в области искусственного интеллекта и разработчиков такого программного обеспечения из дружественных стран; сформировать этические стандарты в области искусственного интеллекта, сбалансированного регулирования и научно-технического сотрудничества в указанной области, а также – реализовать комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков мирового уровня в этой области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube