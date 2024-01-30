Минцифры России рассказали о сбое в Рунете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций во вторник, 30 января, сообщило, что сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой в глобальной инфраструктуре DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных).

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры, говорится: «В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации».

Согласно данным сервиса Downradar пользователи «Яндекса», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», «Авито», Wildberries и других сервисов жалуются на проблемы с доступом к этим ресурсам. Также сообщалось, что не работают приложения некоторых банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие).

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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