В России с 1 марта вступает в силу запрет на «популяризацию VPN»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в понедельник, 5 февраля, заявила, что с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию сервисов обхода блокировок, таких, как -VPN.

В Роскомнадзоре в ответ на публикации в СМИ о запрете VPN-сервисов сообщили: «В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам. С 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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