YouTube заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК

Видеохостинг YouTube без объяснения причин во вторник, 6 февраля, заблокировал около 40 каналов региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК), – сообщает RT.

В сообщении телеканала говорится, что «под блокировку YouTube попали около 40 каналов, в том числе: ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова, Вологды, Иваново и другие».

«Видеохостинг не объяснил причину, однако сотрудники ГТРК считают, что дело в политической позиции видеохостинга, которая противоречит информполитике российских СМИ», – отметили в Russia Today.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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