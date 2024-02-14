Украинская разведка выразила недовольство Телеграмом

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов на мероприятии в «Медиацентре Украина» заявил, что мессенджер Telegram содержит ряд угроз для безопасности киевского режима, сообщает в среду, 14 февраля, издание «Украинская правда».

В комментарии изданию представитель украинской разведки сказал: ««Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет. Хотелось бы иметь «волшебную кнопку», которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов нет. Поэтому Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram».

«С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram выходит тяжелее всего. Это постоянная, многоуровневая работа: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы действительно много», – добавил Юсов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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