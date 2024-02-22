Искусственный интеллект научился завоевывать доверие человека

Американские ученые пришли к выводу, что агенты искусственного интеллекта, такие как виртуальные помощники, меняют свое поведение, чтобы завоевывать доверие людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Management Science (MNSC).

«Человек может заслужить доверие других людей, обучаясь этому методом проб и ошибок. ИИ может действовать точно так же», – отметил один из авторов работы, сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Хосе Ян Ву.

В ходе исследования ученым удалось найти доказательства того, что агенты ИИ способны автономно разрабатывать стратегии, а затем менять стиль общения, чтобы убедить окружающих в своей надежности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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