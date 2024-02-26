В одном из штатов США «детям до 16» запретили пользоваться соцсетями

Палата представителей Конгресса Флориды одобрила запрет на пользование всеми социальными сетями для детей младше 16 лет, – сообщает телеканал ABC News.

В публикации на сайте телеканала говорится: «Палата представителей Флориды приняла законопроект о запрете использования соцсетей несовершеннолетними. За инициативу проголосовали 108 членов палаты, против высказались лишь 7. Перед этим законопроект одобрил Сенат. Закон налагает запрет на все соцсети, которые отслеживают активность пользователей, позволяют несовершеннолетним американцам загружать материалы и взаимодействовать с другими людьми, а также вызывают привыкание. Из-за пользования соцсетями зафиксирован рост кибербуллинга и уровня самоубийств среди детей, кроме того преступники используют соцсети для охоты на детей».

«Противники инициативы законодателей из Флориды указывают, что она нарушает первую поправку к Конституции, а также, что контроль за использованием детьми соцсетей должен быть предоставлен родителям, а не правительству», – пишет ABC News.

Следует отметить, что «Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она гарантирует, что Конгресс США не будет: Поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию. Запрещать свободное вероисповедание. Посягать на свободу слова. Посягать на свободу прессы. Ограничивать свободу собраний. Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб».

Таллахасси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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