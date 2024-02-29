Владелец Telegram проигнорировал требование Киева ограничить распространение «российской дезинформации»

Председатель комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин в четверг, 29 февраля, заявил, что владелец мессенджера Telegram Павел Дуров проигнорировал требование Украины «ограничить каналы распространения российской дезинформации» и начать сотрудничество с киевскими властями, – сообщает украинское Radio NV.

В эфире радиостанции Юрчишин сказал следующее: «Да, украинская власть обращалась к администрации владельца Телеграма Павла Дурова. Если его администрация сможет ограничить каналы распространения российской дезинформации и будет сотрудничать с украинским правительством в плане поиска механизмов уменьшения проникновения российской пропаганды на Украину, то у нас не будет никаких вопросов к Телеграму, конечно, не будет. Но, господин Дуров по факту проигнорировал это обращение, адекватно не отреагировал на него, никакой работы в этом направлении не было проведено».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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