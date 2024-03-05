Атаки на интернет-кабели в Красном море «затронули» связь между Африкой, Азией и Европой

Гонконгский провайдер HGC Global Communications Limited во вторник, 5 марта, выпустил заявление, в котором говорится, что атаки на интернет-кабели в Красном море «затронули», в том числе, связь между Африкой, Азией и Европой, но компания «уже проводит меры для смягчения последствий», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном HGC, в частности, говорится: «Перерезаны четыре подводных кабеля, в том числе Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1). Три других поврежденных кабеля – Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, это затрагивает порядка 25% трафика. Около 15% трафика из Азии направляется на запад, в то время как 80% этого трафика будет проходить по этим подводным кабелям в Красном море».

«Компания уже проводит меры для смягчения последствий, в частности, проводит диверсификацию для перенаправления маршрутов, которые затронула проблема. В их числе направление на север (Гонконг – материковый Китай – Европа) и направление на восток (Гонконг – США – Европа). Что касается направления на запад, компания диверсифицирует трафик в рамках системы незатронутых 11 кабелей в Красном море», – сообщили в HGC Global Communications Limited.

Следует отметить, что ранее сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в США «рухнули» десятки инернет-сервисов, в том числе, YouTube, Google, Gmail, соцсети X (экс-Twitter), Factbook*, Instagram** и мобильные операторы.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Гонконг, Иван Бабурин

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