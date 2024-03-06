В России преступления с использованием IT-технологий будут отнесены к отягчающим обстоятельствам

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву совместно с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным дано поручение проработать вопрос об отнесении к отягчающим обстоятельствам преступления, совершенные с помощью IT-технологий, – сообщают «Известия».

В документе, на который ссылается издание, в частности говорится: «Рекомендовать СК России (А.И. Бастрыкин) совместно с МВД России (В.А. Колокольцев) и иными заинтересованными ведомствами проработать вопросы о дополнении: 16.1. Статьи 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий». Кроме того, предлагается статьи № 104.1, № 5 и № 115 УК РФ дополнить положениями, закрепляющими возможность конфискации цифровой валюты, признанной имуществом, для целей уголовного закона».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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