Маск спрогнозировал дату, когда ИИ станет умнее всех жителей Земли

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что уже в следующем году искусственный интеллект превзойдет любого отдельного жителя Земли, а к 2029 году станет умнее всех людей на планете.

Основатель SpaceX прокомментировал слова американского изобретателя и футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что ИИ достигнет уровня человеческого интеллекта к 2029 году. «В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых», – написал предприниматель.

Ранее Маск признал, что ИИ несет угрозу для человечества, но предположил, что негативные последствия можно минимизировать, если пристально следить за развитием технологии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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