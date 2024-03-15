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Пятница, 15 марта 2024, 16:19 мск

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США начнут серию испытаний гиперзвуковой ракеты HACM в конце 2024 года

Испытания разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) запланированы на четвертый квартал 2024 года и начало 2025 года. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на ВВС США.

HACM должна прийти на смену программе гиперзвуковой аэробаллистической ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), которая уже фактически приостановлена из-за серии неудачных испытаний и ввиду отсутствия заметных результатов. Новая ракета меньше по размерам, благодаря чему может использоваться не только стратегическими бомбардировщиками, но и многоцелевыми истребителями.

Планируется, что HACM поступит на вооружение в 2027 году и будет оснащать как стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H, так истребители F-15E/EX.

На работы по проекту HACM в 2025-м финансовом году будет выделено 517 млн долларов, а на период вплоть до 2029 года – 2,4 млрд.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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