Microsoft и Amazon решили ограничить доступ к своим облачным продуктам в России

Российское отделение международной IT-компании Softline в пятницу, 15 марта, заявила, что американские корпорации Microsoft и Amazon с 20 марта на территории России приостанавливают доступ к своим облачным продуктам, – сообщают СМИ.

В Softline сообщили, что «решение Microsoft и Amazon для российских компаний означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно. В связи с закрытием доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon, а также Google».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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