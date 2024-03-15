Российский Красный Крест сообщил о взломе сайта

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук в пятницу, 15 марта, заявил, что сайт организации был взломан хакерами, – сообщает ТАСС.

Комментируя появившуюся на сайте информацию о якобы платной эвакуации из Белгородской области, Савчук сказал: «Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен. РКК не занимается организацией платной эвакуации. Наше белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме».

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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