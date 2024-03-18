В Роскомнадзоре рассказали о DDoS-атаках на ресурсы инфраструктуры выборов президента РФ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в понедельник, 18 марта, сообщил, что ведомство в период выборов президента России зафиксировало 497 DDoS-атак на ресурсы инфраструктуры, в основном из Германии, Англии и США.

В сообщении пресс-службы Роскомнадзора, в частности, говорится: «В ходе прошедших выборов президента на информационно-коммуникационную инфраструктуру России было совершено 497 DDoS-атак. Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 Гб/с, максимальная длительность – 40 часов 12 минут. В период выборов специалисты регулятора обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Кибератаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов. Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы ЦИК и московского ДЭГ. Основными странами-источниками кибератак во время выборов стали Германия, Великобритания, США, Финляндия, Литва».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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