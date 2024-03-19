Microsoft назвала 50 своих облачных продуктов, к которым будет ограничен доступ на территории России

Российское отделение международной IT-компании Softline во вторник, 19 марта, сообщило, что корпорация Microsoft назвала перечень 50 своих облачных продуктов, доступ к которым будет ограничен на территории России, – передает ТАСС.

Как пишет агентство, представители Softline сообщили, что в техподдержке Microsoft им заявили, что из-за ограниченной функциональности блокировка распространится «не только за пределы этих продуктов, но и на локальное ПО, лицензионные ключи к которому будут деактивированы».

В перечне продуктов, которые готова ограничить Microsoft, присутствуют корпоративные приложения для управления бизнес-процессами (BizTalk Server), корпоративного учета (Dynamics 365, Dynamics AX, Dynamics NAV), для автоматизации (Power Automate, PowerShell, AKS Edge Essentials), бизнес-анализа (Power BI) и управления проектами (Project), для управления ИТ-средой (System Center), совместной работы (SharePoint, Office SharePoint Server, Duet Microsoft/SAP) и для МСП (Small Business Server Essentials), для мониторинга сервисов (Systems Center Operations Manager) и для сотрудников (Viva, Glint), планирования ресурсов предприятия (Dynamic) и управления конечными точками (Intune) для управления цифровой идентификацией (Forefront Identity Manager, Forefront TMG, Forefront UAG).

Microsoft заблокирует доступ к Excel, Microsoft 365, Microsoft Teams, к хранилищу OneDrive, к облачной платформе Azure, комплекту из решений – Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI. Это же коснется издательской системы Publisher. Также под приостановку подпадет софт, так или иначе связанный с базами данных – на СУБД Access и SQL Server, Microsoft Data Access Components (комплекс ПО, обеспечивающий единую структуру для доступа к различным источникам данных на Windows).

Будут заблокированы приложения для разработки, такие, как: конструктор приложений Power Apps, создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent, приложение для разработки форм ввода данных InfoPath, пакет программ для разработчиков и дизайнеров Expression Studio, софт для разработки форм ввода данных (InfoPath, Office InfoPath Forms Server), платформа для построения приложений Xamarin, графический редактор Office Visio. Ограничится доступ к среде разработки программ Visual Studio, а также к Visual C++, Visual Studio Code.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, компания Softline сообщала, что «решение Microsoft и Amazon для российских компаний означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно. В связи с закрытием доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon, а также Google».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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