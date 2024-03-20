Правительство России в среду, 20 марта, приняло постановление об отмене с 28 марта моратория на антимонопольные проверки IT-компаний из-за большого количества жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, говорится: «Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Постановление № 340 принято 20 марта 2024 года. В ФАС России поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов». Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением; защитить права и интересы граждан и предпринимателей; поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции. Документ вступит в силу 28 марта».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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