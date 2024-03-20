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Среда, 20 марта 2024, 23:38 мск

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Пропал доступ к сайту президента Литвы и других государственных структур

Советник президента Литвы Ридас Ясюлёнис в среду, 20 марта, заявил, что пропал доступ к сайтам президента страны, премьера, министерств и некоторых государственных структур Литвы не работают, доступ к ним пропал, – сообщает агентству BNS.

В комментарии агентству Ясюлёнис сказал: «Отмечены неполадки в центре данных, где размещен сайт президента. Сайты премьера, министерств и некоторых государственных структур Литвы тоже не работают, доступ к ним пропал. Специалисты занимаются выяснением причин сбоя».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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