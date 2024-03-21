Субъекты критической информационной инфраструктуры РФ будут переведены на отечественное ПО

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в котором говорится о переходе на использование отечественного программного обеспечения (ПО) в целях обеспечения технологической независимости и безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенной в электронной базе Госдумы РФ, в частности, говорится: «Целью проекта федерального закона является обеспечение технологической независимости субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации посредством перехода на преимущественное использование российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов, на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также совершенствование механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

«Проект направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в условиях введенных в отношении России санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций», – говорится в документе.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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