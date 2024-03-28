Xiaomi сегодня начинает продажу своего первого электромобиля

Китайский гигант электроники Xiaomi в четверг, 28 марта, начинает продажи своего первого электромобиля. Все начинается с рынка Китая, где ему придется конкурировать с большим количеством уже продающихся моделей электромобилей.

«Группа выпускает в продажу Xiaomi SU7 («Speed ​​​​Ultra» 7), седан, дизайн которого напоминает роскошный спортивный автомобиль. SU7 оснащен звуковой системой, которая «воссоздает ощущения от вождения спортивного автомобиля», – говорится в релизе Xiaomi.

«С этой моделью «я ставлю на кон свою репутацию», – предупредил глава Xiaomi Лэй Цзюнь в социальных сетях.

Xiaomi пока не раскрыла цену своего автомобиля. Но его босс назвал диапазон – примерно до 500 000 юаней (около 64 000 евро). Аналитики ожидают, что стоимость будет вдвое меньше. «Диапазон 200 000-250 000 юаней в настоящее время является наиболее конкурентоспособным диапазоном в Китае для электромобилей», – подчеркивает Джонсон Ван из инвестиционного банка Jefferies в интервью агентству Bloomberg.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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