Мошенники начали скупать голоса россиян

Директор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко на круглом столе «Бум телефонного мошенничества в России: когда нас прекратят атаковать?» в пятницу, 29 марта, заявил, что становится все больше случаев, когда мошенники для обмана россиян покупают записи их голосов за суммы от 300 до 5 тысяч рублей.

В ходе своего выступления Коваленко сказал: «Случаев и кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше... Сейчас уже за сумму от 300 до 5 тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы в дальнейшем использовать его голос для выманивания денежных средств».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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