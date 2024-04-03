На «Госуслугах» появился специальный раздел для ветеранов СВО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в среду, 3 апреля, сообщило, что сайте «Госуслуги» появился раздел для ветеранов специальной военной операции (СВО), где они смогут узнать о мерах социальной поддержки.

В сообщении, опубликованном на сайте Минцифры, говорится: «На Госуслугах запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте».

«Минцифры и Фонд «Защитники Отечества» также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала – Робота Макса. Он расскажет подробнее о работе Фонда и моментально ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников. Можно будет узнать: Какие льготы положены ветеранам боевых действий; Как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, получить психологическую и паллиативную помощь; О путевках в санаторий; Как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий; Что делать, если не выдают лекарства; Как оформить технические средства реабилитации (ТСР); Как получить помощь с обучением и трудоустройством; Узнать адрес Фонда», – сообщили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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