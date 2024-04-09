Первый запуск «Ангары-А5» с Восточного отменен автоматикой из-за технического сбоя

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который должен был состояться во вторник, 9 апреля, в 12:00 мск с космодрома Восточный, отменили по техническим причинам. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, запуск ракеты перенесен на 10 апреля.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах», – рассказал Борисов.

Он добавил, что предварительно, повторная попытка пуска назначена на резервную дату, на 10 апреля.

«Ангара-А5» должна была вывести на орбиту разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой.

Ранее запуски ракет семейства «Ангара» проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первый старт тяжелой «Ангары» провели 23 декабря 2014 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube