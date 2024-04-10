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Среда, 10 апреля 2024, 08:50 мск

Новости Технологии

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В Новосибирске майнеры «украли» электричество почти на 200 млн рублей

Фото: Pixabay

В Новосибирске обнаружили сеть майнинг-ферм, которые незаконно потребляли электроэнергию. Ущерб оценивается в 197 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Региональные электрические сети» (РЭС).

«Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе. По расчетам специалистов «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей», – говорится в сообщении.

Майнинговые фермы были расположены в разных частях города. Так одна находилась около очистных сооружений, другая – в лесном массиве на окраине, третья – вблизи городской свалки на левом берегу, а также в частном секторе другого района. Владелец сети установил современное энергооборудование для обеспечения бесперебойного питания для добычи криптовалюты и незаконно подключился к сетям электроснабжения.

«При проведении обысков мест преступления сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Новосибирской области были изъяты 9 трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга», – добавили в РЭС.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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