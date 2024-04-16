В Госдуме сказали, когда разблокируют Instagram*

Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин на встрече с участниками Мастерской новых медиа во вторник, 16 апреля, заявил, что до конца специальной военной операции (СВО) Instagram** разблокирован не будет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Горелкин сказал: «До конца СВО Instagram** не будет разблокирован – 100 процентов. Он был заблокирован, потому что речь шла о легализации призывов убивать российских граждан. Кстати, YouTube не позволяет себе такого, там наши аккаунты блокируют, хотя прорваться можно».

Следует отметить, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) во вторник, 16 апреля, обратилась в Роскомнадзор (РКН) с предложением рассмотреть возможность блокировки TikTok в России.

В пресс-службе РКН сообщили, что «обращение от «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» в Роскомнадзор поступило, оно находится на рассмотрении».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2024, РИА «Новый День»

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