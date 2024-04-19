Канадский партнер Apple перепродавал в Китай подлежащие уничтожению iPhone

Канадская компания перепродала около 100 тысяч смартфонов Apple, подлежащих уничтожению. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о партнере IT-гиганта GEEP Canada, который отвечал за утилизацию iPhone. В 2020 году выяснилось, что подрядчик продал около 100 тысяч смартфонов в Китай. Apple подала на компанию в суд и потребовала компенсацию в размере 31 млн канадских долларов.

Отмечается, что многие из подлежащих уничтожению смартфонов были пригодны для эксплуатации. Однако Apple предпочитала отправлять их на утилизацию вместо того, чтобы использовать повторно.

При этом корпорация заявляет о своей приверженности к борьбе против изменений климата и поставила целью достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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