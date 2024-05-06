Хакеры взломали серверы Минобороны Великобритании

В результате хакерской атаки на серверы Минобороны Великобритании были похищены личные данные чиновников ведомства и действующих военнослужащих, – передает телеканал Sky News.

Телеканала со ссылкой на источники сообщает: «Хакеры, связанные с Китаем, взломали системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих».

«Представители правительства Соединенного Королевства в связи с кибератакой 7 мая выступят с заявлением в парламенте. При этом, обвинять Китай в злонамеренных действиях напрямую власти не собираются», – отмечает Sky News.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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