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Вторник, 7 мая 2024, 01:39 мск

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Хакеры взломали серверы Минобороны Великобритании

Фото: Pixabay

В результате хакерской атаки на серверы Минобороны Великобритании были похищены личные данные чиновников ведомства и действующих военнослужащих, – передает телеканал Sky News.

Телеканала со ссылкой на источники сообщает: «Хакеры, связанные с Китаем, взломали системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников Минобороны Великобритании, а также действующих и бывших военнослужащих».

«Представители правительства Соединенного Королевства в связи с кибератакой 7 мая выступят с заявлением в парламенте. При этом, обвинять Китай в злонамеренных действиях напрямую власти не собираются», – отмечает Sky News.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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