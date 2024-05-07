Путин поручил перевести 80% компаний из ключевых отраслей на отечественное ПО

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указа, в котором поручил к 2030 году обеспечить переход не менее 80% российских компаний ключевых отраслей экономики на базовое и прикладное российское программное оборудование (ПО).

В тексте указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»: переход к 2030 году не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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