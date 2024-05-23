Астрономы опознали НЛО, пролетевший ночью над Ставропольем

Жители Ставропольского края заметили сегодня ночью объект, который падал и переливался разными цветами. Предположительно, речь идет о спутнике Starlink.

Очевидцы из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии сняли на камеру НЛО, который медленно смещался, а затем разделился на части. Выдвигались разные версии, от падения метеорита или космического мусора, до спутника и даже вражеского объекта.

В телеграм-канале объединения астрономов AstroAlert, эксперты предположили, что это был спутник Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов). Он находился на нижней орбите, проходящей через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря.

По прогнозам, аппарат должен был упасть немного позже, но время изменилось из-за максимума солнечной активности.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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