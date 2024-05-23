Российский Центробанк проведет совместные киберучения с банками стран ЕАЭС и БРИКС

Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и БРИКС для отработки взаимодействия при несанкционированных трансграничных операциях.

В сообщении Центрального банка РФ, в частности, говорится: «С банками государств-участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие, в том числе, при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов. …В 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.

«Банк России в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран участников БРИКС и ЕАЭС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам. Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами», – сообщили в российском Центробанке.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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