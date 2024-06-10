Маск пригрозил Apple запретить использование их устройств во всех своих компаниях

Американский миллиардер, бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX, Tesla, Neuralink, а также соцсети Х Илон Маск в понедельник, 10 июня, пригрозил Apple запретить использовать в своих компаниях все устройства это компании, – сообщают СМИ.

В своей соцсети Х (экс-Twitter) Маск написал: «Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ, но при этом каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность! Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI. Это недопустимое нарушение в сфере безопасности. Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях».

Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с «персональным контекстом».

«Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT», – говорится в релизе OpenAI и Apple.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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