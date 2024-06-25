Люди чаще всего используют ИИ для создания дипфейков и написания текстов

Специалисты по кибербезопасности выяснили, для каких целей пользователи чаще всего применяют искусственный интеллект. Об этом пишет Financial Times.

Исследование провели компании, занимающие искусственным интеллектом и борьбой с угрозами обществу. Оказалось, что люди используют ИИ не для хакерских атак, а для создания реалистичных поддельных изображений, видео- и аудиозаписей, и написания текстов.

«Создаваемые искусственным интеллектом дипфейки, которые изображают политиков и знаменитостей, гораздо более распространены, чем попытки использовать ИИ для помощи в кибератаках», – говорится в статье.

Кроме того, на втором месте по частоте оказалось применение ИИ для создания текстовых документов с помощью чат-ботов, а также для публикации дезинформации в сети.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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