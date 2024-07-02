Японские ученые установили новый рекорд скорости интернета

В Японии достигли мирового рекорда в сфере передачи данных. Ученым удалось разогнать скорость интернета до 402 Тбит/с. Об этом сообщает издание The Independent.

Максимального показателя достигли специалисты Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT). Такой темп позволяет загружать около 12 500 фильмов всего за одну секунду.

Японские ученые использовали новую технику, благодаря которой стало возможно задействовать ранее неиспользованные диапазоны длин волн. Это позволило существенно повысить емкость коммуникационной инфраструктуры.

Отмечается, что рекорд был установлен пока только в лабораторных условиях, но специалисты надеются расширить возможности передачи данных до трансокеанских расстояний.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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