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Четверг, 11 июля 2024, 16:23 мск

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В Южной Корее стартует производство лазеров, способных уничтожать беспилотники

Южная Корея запускает серийное производство лазерного оружия, которое в ходе испытаний успешно сбивало небольшие беспилотники. Об этом сообщает телеканал CNN.

Лазерное оружие, получившее название Block-I, было представлено управлением программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA). Устройство стреляет лазерными лучами, которые трудно или даже невозможно обнаружить до столкновения.

«Он невидим и бесшумен, не требует отдельных боеприпасов и может работать только при наличии электричества», – говорится в заявлении DAPA.

Block-I может точно поражать небольшие беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры с близкого расстояния. Стоимость оружия не указывается, разработчики лишь озвучили, что один выстрел обойдется примерно в 1,5 доллара.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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