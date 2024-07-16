Маск переносит свою компанию SpaceX из Калифорнии из-за закона о ЛГБТ*

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск из-за нового закона о защите ЛГБТ*, принятого в штате Калифорния, объявил во вторник, 16 июля, о переводе своей компании SpaceX в Техас.

В своем аккаунте в соцсетях Маск написал: «Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и были направлены против как семей, так и компаний, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на полигон Starbase в штате Техас. Около года назад я ясно дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей».

Отметим, что в понедельник, 15 июля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о запрете школьной политики, требующей предупреждать родителей, если их ребенок идентифицирует себя как трансгендер*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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