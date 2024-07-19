Сбой Windows нарушил работу авиакомпаний и банков по всему миру

Авиакомпании, банки, государственные службы в США, Евросоюзе, Австралии, Турции и ряде других стран столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе операционной системы Windows. Лондонская фондовая биржа также сообщила о проблемах в работе сайта.

Компания Microsoft подтвердила сбой в работе различных служб и приложений, а также проблемы с операционной системой Windows. Основные проблемы возникли с облачной платформой для хранения данных Microsoft Azure. Специалисты уже установили причину и теперь работают над ее устранением, передает CNN.

По данным Downdetector, в Австралии и Новой Зеландии затруднена работа сети супермаркетов, полиции некоторых штатов, банков, телевидения. Клиенты ANZ, Westpac, Visa и Optus пожаловались на работу сервисов компаний. Авиакомпании Virgin Australia и Qantas Airways продолжают работу, но предупредили пассажиров о задержках рейсов.

Американские перевозчики United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines отменили все рейсы и направили уведомление в Федеральное управление гражданской авиации.

Лондонская фондовая биржа продолжает работу, но ее сайт перестал обновляться, и проблема носит «глобальный характер». Британские власти сообщили о сбое в работе наземного транспорта: слетело расписание поездов.

В аэропорту Сингапура перешли на ручную регистрацию пассажиров. Задержки рейсов и проблемы с регистрацией пассажиров наблюдаются в воздушных гаванях Берлина, Амстердама, Брисбена, Сиднея, Эдинбурга.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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