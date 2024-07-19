В Microsoft сегодняшний сбой назвали крупнейшим в истории компании

Крупнейшим в истории компании назвал текущий сбой в Microsoft региональный директор компании в Австралии Трой Хант. По его словам, уже сейчас об этом можно говорить.

«Не думаю, что еще рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории», – написал Хант в своих соцсетях.

Напомним, что сегодня начался глобальный сбой в работе техники, работающей на базе Windows. В числе пострадавших оказались аэропорты по всему миру, телекомпании, операторы мобильной связи, банки и т.д. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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