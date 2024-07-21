В Новосибирске случился сбой регистрации пассажиров S7

Сбой в регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» зафиксирован в аэропорту Новосибирска. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.
Проблемы возникли при регистрации пассажиров, вылетавших из Новосибирска в Сочи. Система электронной регистрации внезапно перестала работать.
«По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» из аэропорта Новосибирск в Сочи организованы надзорные мероприятия», – говорится в сообщении.
Новосибирск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»