российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 21 июля 2024, 10:16 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

В Новосибирске случился сбой регистрации пассажиров S7

Сбой в регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» зафиксирован в аэропорту Новосибирска. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

Проблемы возникли при регистрации пассажиров, вылетавших из Новосибирска в Сочи. Система электронной регистрации внезапно перестала работать.

«По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании «Сибирь» из аэропорта Новосибирск в Сочи организованы надзорные мероприятия», – говорится в сообщении.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Транспорт,