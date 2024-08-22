Пользователь нашел комбинацию символов, которая «вырубает» айфон

Любопытный баг: в среду, 21 августа, один из пользователей обнаружил, что iPhone можно вывести из строя с помощью простой строки символов. Как сообщает специализированный сайт Techcrunch, достаточно набрать символы «»::, чтобы пользовательский интерфейс смартфона вылетел, но без серьезного сбоя.

Это происходит, когда эти символы вводятся в панель поиска библиотеки приложений, доступ к которой можно получить, прокрутив до конца вправо на главном экране. Как отметили в Tech&Co, на iPhone затем отображается черный экран с колесиком, которое крутится.

Интернет-пользователи также заметили, что для аварийного завершения работы iPhone достаточно ввести «»: и любой символ, что также отметили и Tech&Co. По мнению исследователей, эта ошибка, не представляющая серьезной опасности для пользователей, она не является проблемой безопасности.

«Это не ошибка безопасности», – заверил Techcrunch исследователь безопасности iOS Райан Сторц после анализа данного бага.

Apple, со своей стороны, пока никак не отреагировала на данную ситуацию. Однако вполне вероятно, что компания выпустит исправление этой ошибки, причиной которой может быть только владелец iPhone, в отличие от предыдущей проблемы. В 2015 году подобная ошибка позволяла пользователям выводить из строя iPhone других людей, отправляя им сообщения с определенными символами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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