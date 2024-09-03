В России зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ

В России на данный момент зарегистрированы 37 медицинских изделий на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

«На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом», – сказал Ваньков в рамках Восточного экономического форума. На этот год стоит задача внедрить не менее трех таких медизделий в каждом регионе страны.

В основном медицинские изделия на основе искусственного интеллекта направлены на работу с медицинскими изображениями. Так несколько недель назад было зарегистрировано первое медицинское изделие с применением технологии ИИ по определению новообразований при проведении колоноскопии.

«Это позволит повысить точность диагностики, эффективность лечения и снизить риски врачебных ошибок», – пояснил замминистра.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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