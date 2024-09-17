Ракета «Ангара» с аппаратами для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Ангара-1.2», которая доставит на орбиту аппараты в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 10 часов 00 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. «Ангара» должна прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М». Предыдущий пуск легкой «Ангары» с космодрома Плесецк был выполнен в 2022 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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