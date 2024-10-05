Хакеры взломали системы прослушки телефонов спецслужб США

Киберпреступники получили доступ к системам прослушивания телефонных разговоров в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кибератаке подверглись американские провайдеры широкополосного доступа в интернет. В число тех, чьи системы были взломаны, попали компании Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies.

Предположительно, хакеры получили доступ к информации из систем, которые правительство США использует для санкционированных судом запросов на прослушивание телефонных разговоров.

Хакерская атака может быть связана с китайскими властями. При этом неизвестные могли месяцами получать данные из сетевой инфраструктуры США, что представляет собой серьезный риск для национальной безопасности, говорится в статье.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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