Маск оценил вероятность выхода ИИ из-под контроля человека

Вероятность того, что искусственный интеллект (ИИ) перестанет подчиняться человеку, составляет от 10 до 20%. Такого мнения придерживается американский бизнесмен Илон Маск.

Основатель Tesla и SpaceX спрогнозировал развитие ИИ в ходе выступления на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии. По его словам, уже сейчас ежегодно нейросети становятся в 10 раз лучше предыдущих версий.

«Я думаю, ИИ сможет делать все, что может делать любой человек, – возможно, в течение следующего года или двух», – заявил Маск, добавив, что всего через три года ИИ будет разумнее и способнее, чем все живущие на планете люди вместе взятые.

Кроме того, миллиардер считает, что видов искусственного интеллекта будет создано несколько, а в будущем количество роботов значительно превысит число людей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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