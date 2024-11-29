В России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов

В России произошел массовый сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным, причиной стали неполадки одного из облачных сервисов.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора отмечает, что ведется работа по устранению сбоя. «Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», – уточняется в сообщении.
Москва, Светлана Антонова
© 2024, РИА «Новый День»