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Пятница, 29 ноября 2024, 20:09 мск

Новости Технологии

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В России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов

В России произошел массовый сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным, причиной стали неполадки одного из облачных сервисов.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора отмечает, что ведется работа по устранению сбоя. «Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», – уточняется в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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