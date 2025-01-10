Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщает пресс-служба российского правительства.
Генсхема является ключевым документом, направленным на достижение целей развития электроэнергетики в стране, учитывая сценарные условия и передовые технологии в области производства и передачи энергии.
Основные цели генеральной схемы включают предотвращение дефицитов электроэнергии, обеспечение надежности работы энергосистемы и формирование рациональной структуры мощностей для обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии в России.
Документ содержит долгосрочный прогноз потребления электроэнергии, балансы электроэнергии и мощности по синхронным зонам ЕЭС, а также планы по строительству генерирующих объектов и магистральных электрических сетей.
Прогнозный объем ввода в эксплуатацию генерирующего оборудования до 2042 года составит 88,477 млн кВт, а суммарная мощность электростанций России достигнет 299,345 млн кВт к указанному сроку.
Москва, Елена Васильева
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